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/செய்திகள்/உலகம்/ ஆப்கானிஸ்தான் கனமழைக்கு 20- பேர் பலி;100க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

ஆப்கானிஸ்தான் கனமழைக்கு 20- பேர் பலி;100க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

ஆப்கானிஸ்தான் கனமழைக்கு 20- பேர் பலி;100க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:19 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:19 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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காபூல் : தெற்காசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தானில் கனமழையால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி, 20-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

அந்நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள நுாரிஸ்தான் மாகாணத்தின் தலைநகரான பருன் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டியது.

இதனால் திடீரென பாய்ந்த வெள்ள நீர், அப்பகுதியை முற்றிலும் நிலைகுலையச் செய்துள்ளது. வெள்ளத்தின் சீற்றத்தில் நுாற்றுக்கணக்கான வீடுகள், 70-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் மற்றும் விடுதிகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதில், 2-0க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்; 80-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். மேலும், 100க்கும் மேற்பட்ட மக்களைக் காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என அஞ்சப்படுகிறது.

வியட்நாம்

பாறை சுவரில் மோதி எரிந்த பஸ்:தீயில் கருகி 7 பேர் பரிதாப பலி

ஹானோய் : தென்கிழக்காசிய நாடான வியட்நாமில் தனியார் பஸ் தீப்பிடித்து எரிந்ததில் 7 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்; 5 பேர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

நேற்று அதிகாலை 2:30 மணியளவில், டோங்நாய் நகரம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த படுக்கை வசதி கொண்டு அந்த சொகுசு பஸ், எதிர்பாராதவிதமாக டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து. சாலையோரத் தடுப்புச் சுவரில் அதிவேகமாக மோதியது.

அத்துடன் நிற்காமல் அடுத்ததாக இருந்த பாறைச் சுவரிலும் மோதியதில் பஸ் தீப்பிடித்து எரிந்தது. அனைவரும் துாங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதால் உள்ளே இருந்தவர்களால் உடனனே வெளியேற முடியவில்லை.

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