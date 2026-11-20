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- நமது நிருபர் -
ஈரான், அமெரிக்கா இடையேயான போரால் கடல்சார் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும், ஈரானுக்கு அருகில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியாக செல்லும் சரக்கு கப்பல்கள், குறிப்பாக கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல் மீது தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன. ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.
தற்போது, ஜனவரி 1ம் தேதிக்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று ஈரான் மீதான மறுதாக்குதல்கள் குறித்த முடிவை அடுத்த ஆண்டுக்கு அதிபர் டிரம்ப் ஒத்திவைத்தார். அவர் கூறியதாவது: ஈரான் குறித்து எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க நான் அவசரப்படவில்லை. நமக்கு நேரம் இருக்கிறது. இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறினார்.
ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் குறித்து அடுத்தாண்டு முடிவு எடுப்போம்: அதிபர் டிரம்ப்
ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் குறித்து அடுத்தாண்டு முடிவு எடுப்போம்: அதிபர் டிரம்ப்
ADDED : நவ 20, 2026 07:10 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:10 AM
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- நமது நிருபர் -
ஈரான், அமெரிக்கா இடையேயான போரால் கடல்சார் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும், ஈரானுக்கு அருகில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியாக செல்லும் சரக்கு கப்பல்கள், குறிப்பாக கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல் மீது தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன. ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.
தற்போது, ஜனவரி 1ம் தேதிக்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று ஈரான் மீதான மறுதாக்குதல்கள் குறித்த முடிவை அடுத்த ஆண்டுக்கு அதிபர் டிரம்ப் ஒத்திவைத்தார். அவர் கூறியதாவது: ஈரான் குறித்து எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க நான் அவசரப்படவில்லை. நமக்கு நேரம் இருக்கிறது. இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறினார்.