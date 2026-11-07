5 மாதங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை; ஈரானுடன் நடப்பது போரே அல்ல: விமர்சனங்களுக்கு அதிபர் டிரம்ப் பதில்
5 மாதங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை; ஈரானுடன் நடப்பது போரே அல்ல: விமர்சனங்களுக்கு அதிபர் டிரம்ப் பதில்
ADDED : நவ 07, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:35 PM
அணுசக்தி விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து கூட்டுத் தாக்குதல் நடத்தின.
இதற்கு பதிலடியாக ஈரானும், மேற்காசியாவில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை குறிவைத்து தாக்கியதுடன், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியையும் மூடியது. இந்தப் போரால் சர்வதேச அளவில் கடும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் நடந்த இடைக்காலத்தேர்தலில் டிரம்ப் படுதோல்வி அடைந்ததற்கு ஈரான் போரும் காரணம் என சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் விமர்சித்தனர்.
இதுகுறித்து, சமூக வலைதளத்தில் டிரம்ப் சில கருத்துகளை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், 'ஈரான் உடனான உறவில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது ஒரு போர் அல்ல. போருக்கு முன்பு எடுத்ததை விட இப்போது அதிக அளவில் எண்ணெய் எடுக்கிறோம். கடந்த ஐந்து மாதங்களாக யாரும் காயமடையவோ, கொல்லப்படவோ இல்லை. எனவே இதை போராக கருத முடியாது.
'நான் ஈரானை அணு ஆயுதம் தயாரிக்க விடாமல் தடுத்திருக்காவிட்டால், இஸ்ரேல் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இன்று இருந்திருக்காது. இதை யாரும் சொல்ல விரும்புவதில்லை, ஆனால் அதுதான் உண்மை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்' என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.