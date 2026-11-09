என்விடியா நிர்வாக இயக்குநர் சீன பெண் உளவாளியுடன் ரகசிய உறவு; ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு என சீனா மறுப்பு
என்விடியா நிர்வாக இயக்குநர் சீன பெண் உளவாளியுடன் ரகசிய உறவு; ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு என சீனா மறுப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 06:26 PM
ADDED : நவ 09, 2026 06:26 PM
நமது நிருபர்
அமெரிக்க சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியா நிர்வாக இயக்குநர் ஹூவாங்,63, சீன பெண் தொழிலதிபர் ஆலிஸ் ஹூவாங்குடன் ரகசிய தொடர்பில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி வந்தது. ஆலிஸ் ஹூவாங் சீன உளவு அமைப்பிற்காகச் செயல்பட்டதாக அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியானது.
இது குறித்து கேள்விக்கு, சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் குவோ ஜியாகுன் கூறுகையில், 'இந்த குற்றச்சாட்டு
ஆதாரமற்றமற்றது; சீனாவிற்கு எதிரான அவதூறு பிரசாரம்' என பதில் அளித்தார்.
இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து இந்தியாவில் உள்ள சீன தூதரகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் யூ ஜிங் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் சீன பெண் தொழிலதிபர் ஆலிஸ் ஹூவாங்குடன் தொடர்பான, குற்றச்சாட்டுகளை சீனா திட்டவட்டமாக மறுக்கிறது.
சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் இது குறித்துத் தெளிவுபடுத்தும்போது, 'சீன உளவாளி' என்ற இந்தக் கூற்று முற்றிலும் ஆதாரமற்றது என கூறியுள்ளார். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.