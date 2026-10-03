'பிளைதுபாய்' விமானத்தில் தடையை மீறி ஓமன் விமானிகளுக்கு அனுமதி
'பிளைதுபாய்' விமானத்தில் தடையை மீறி ஓமன் விமானிகளுக்கு அனுமதி
UPDATED : அக் 03, 2026 06:12 AM
ADDED : அக் 03, 2026 12:58 AM
UPDATED : அக் 03, 2026 06:12 AM ADDED : அக் 03, 2026 12:58 AM
டெல் அவிவ்: இஸ்ரேல் உடன் துாதரக உறவில் இல்லாத ஓமன் நாட்டு விமானிகளை, விமானங்கள் இயக்க அனுமதித்ததே பாதுகாப்பு குளறுபடிக்கு காரணம் என தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த மாதம் 30ம் தேதி துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் புறப்பட்ட விமானத்தில், ஓமன் நாட்டை சேர்ந்தவர் துணை விமானியாக இருந்தார். அவர் விமானத்தை கடத்த முயன்றார். அதை, இந்தியாவைச் சேர்ந்த முதன்மை விமானி ஸ்மிட் மச்சார் முறியடித்தார். இந்நிலையில், இஸ்ரேலின் அலட்சியமே, இதுபோன்ற பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுக்கு காரணம் என, அந்நாட்டு ஊடகங்கள் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளன.
அதன் விபரம்: இஸ்ரேலுடன் தூதரக உறவில் இல்லாத நாடுகளைச் சேர்ந்த விமானிகள், இஸ்ரேலுக்குள் விமானங்களை இயக்குவதில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. இருந்தபோதும், கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஓமன் நாட்டைச் சேர்ந்த பல விமானிகள், 'பிளைதுபாய்' விமானங்களை டெல் அவிவுக்கு இயக்கி வந்துள்ளனர்.
விமானிகளின் குடியுரிமையை இஸ்ரேல் அதிகாரிகள் தனியாக சரிபார்க்காமல், விதிகளைப் பின்பற்றும் பொறுப்பை சம்பந்தப்பட்ட விமான நிறுவனங்களிடமே விட்டிருந்தனர். 'பிளைதுபாய்' விமானங்களை இயக்குவதற்கான விதிகளில், இஸ்ரேலுடன் நல்லுறவை பேணும் நாடுகளைச் சேர்ந்த விமானிகள் மட்டுமே பணியாற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருப்பதை இஸ்ரேல் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகமும் உறுதி செய்துள்ளது. எனவே, சமீபத்தில் ஏற்பட்ட சம்பவத்துக்கு இஸ்ரேல் அதிகாரிகளின் அலட்சியம் காரணமா என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.