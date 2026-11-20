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ரோம்: இத்தாலியில் ஊதிய உயர்வு கோரியும், வாழ்க்கை செலவின அதிகரிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டம் நடந்தது.
ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலியில், ஊதிய உயர்வு, குறைந்த வாழ்க்கை செலவுகள் மற்றும் மேம்பட்ட சமூக பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி, நாட்டின் மிகப்பெரிய தொழிற்சங்கமான சி.ஜி.ஐ.எல்., 24 மணி நேர வேலைநிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தது. இதன்படி, 100க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர். இதனால், உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. இந்த போராட்டத்துக்கு மாணவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
UPDATED : நவ 20, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:40 PM
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ரோம்: இத்தாலியில் ஊதிய உயர்வு கோரியும், வாழ்க்கை செலவின அதிகரிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டம் நடந்தது.
ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலியில், ஊதிய உயர்வு, குறைந்த வாழ்க்கை செலவுகள் மற்றும் மேம்பட்ட சமூக பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி, நாட்டின் மிகப்பெரிய தொழிற்சங்கமான சி.ஜி.ஐ.எல்., 24 மணி நேர வேலைநிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தது. இதன்படி, 100க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர். இதனால், உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. இந்த போராட்டத்துக்கு மாணவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.