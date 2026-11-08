குடியரசு கட்சியினருக்கு மிரட்டல் விடும் எதிர்க்கட்சியினர்: டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு
குடியரசு கட்சியினருக்கு மிரட்டல் விடும் எதிர்க்கட்சியினர்: டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 08, 2026 09:42 AM
ADDED : நவ 08, 2026 09:42 AM
வாஷிங்டன்: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்களில் ஜனநாயகக் கட்சியினர் பார்லிமென்டின் இரு அவைகளிலும் பெரும்பான்மையைப் பெற்று தங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர். டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் அதிகாரிகள் மற்றும் குடியரசுக் கட்சி ஆதரவு நன்கொடையாளர்கள் மீது பார்லிமென்ட் குழுக்கள் மூலமாகப் பெரிய அளவில் விசாரணைகளைத் துவங்கப்போவதாக அவர்கள் அறிவித்தனர்.
ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் எம்பிக்கள் தங்களது அரசியல் எதிரிகளையும், குடியரசுக் கட்சியின் ஆதரவாளர்களையும் பதவிநீக்கம் மற்றும் பிற தண்டனைகள் மூலம் மிரட்டுவதாக அதிபர் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவரது பதிவு: குடியரசுக் கட்சியின் நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மீது ஜனநாயகக் கட்சியினர் விடுத்து வரும் அச்சுறுத்தல்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாதவை; இவை முற்றிலும் சட்டவிரோதமானவை.
தயவுசெய்து இவற்றை உடனடியாக நீதித் துறையிடம் புகாரளியுங்கள். விருப்பமென்றால், அவற்றை நேரடியாக என்னிடம் அனுப்பி வையுங்கள். இத்தகைய இழிவான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறைக்குச் செல்ல வேண்டும். செனட் சபை உடனடியாகச் செயல்பட வேண்டும்; குடியரசுக் கட்சி தேர்தல்களில் தோல்வியடையும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுவதையும், அதைவிட மோசமான விளைவுகள் ஏற்படுவதையும் தடுக்க வேண்டும். நீதித் துறையும், பிரதிநிதிகள் சபையும் இதேபோல் செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.