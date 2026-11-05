ஏலத்திற்கு வரும் டைட்டானிக் கப்பலின் 'ஒரிஜினல் இன்சூரன்ஸ்' ஆவணம்; பலரும் அறிந்திடாத தகவல்
ஏலத்திற்கு வரும் டைட்டானிக் கப்பலின் 'ஒரிஜினல் இன்சூரன்ஸ்' ஆவணம்; பலரும் அறிந்திடாத தகவல்
ADDED : நவ 05, 2026 08:50 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:50 AM
லண்டன்: பிரிட்டன் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த டைட்டானிக் கப்பல் 1912ல் ஏப்ரல் 10ம் தேதி, தனது முதல் பயணத்தின் போது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், 1,500 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்தக் கப்பல் மூழ்கி 114 ஆண்டை கடந்து விட்ட நிலையில், அதன் 'ஒரிஜினல் இன்சூரன்ஸ்' ஆவணம், பிரிட்டனில் இந்த மாத இறுதியில் ஏலத்திற்கு வருகிறது. 'ஹென்றி ஆல்ட்ரிட்ஜ் அண்ட் சன்' என்ற நிறுவனத்தால் இந்த ஏலம் நவ.,21ம் தேதி நடத்தப்படுகிறது. ரூ.37 லட்சம் முதல் ரூ.68 லட்சம் வரையில் ஏலம் போகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டைட்டானிக் கப்பலின் இன்சூரன்ஸ் தொடர்பாக தற்போது எஞ்சியிருக்கும் ஒரே ஆவணம் இது மட்டும் தான் என்று ஏல நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ ஆல்ட்ரிட்ஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
'ஒரிஜினல் இன்சூரன்ஸ்' ஆவணத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து நடப்பதற்கு இரு வாரத்திற்கு முன்பு தான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் மூழ்கினாலோ, கட்டுமானத்தில் ஏதேனும் இழப்பு ஏற்பட்டாலோ, இழப்பீடு வழங்க உறுதி செய்யப்பட்டது.
டைட்டானிக்கின் தாய் நிறுவனமான 'ஓசியானிக் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி லிமிடெட்' நிறுவனத்திற்கு 77 இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கியுள்ளன. அதுவும், சம்பவம் நடந்த 30 தினங்களுக்குள் ரூ.47 கோடி இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் இன்றைய மதிப்பு ரூ.1,400 கோடிக்கும் அதிகமாகும்.
இவ்வளவு பெரிய பேரிடர் நடந்த சில நாட்களிலேயே இவ்வளவு விரைவாக இழப்பீடு வழங்கப்பட்டிருப்பது அனைவரையும் ஆச்சர்யத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. கப்பல் உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீடு விரைவாக வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் இழப்பீடு பெற 4 ஆண்டு ஆனது. அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாகவே ரூ.6.20 கோடி மட்டுமே இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.
இந்த ஏலத்தில் இன்சூரன்ஸ் ஆவணத்துடன் சேர்த்து, டைட்டானிக்கைக் உருவாக்கிய 'ஹார்லேண்ட் அண்ட் வுல்ப்' நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பலின் அசல் வரைபடமும் ஏலம் விடப்படவுள்ளது.