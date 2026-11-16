பலுாச் விடுதலைப்படை தளபதியானார் பாக்., முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி
பலுாச் விடுதலைப்படை தளபதியானார் பாக்., முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:04 PM
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் செயல்படும் பலுாச் விடுதலைப் படையின் புதிய தலைமை தளபதியாக, அந்நாட்டு ராணுவத்தின் முன்னாள் கேப்டன் ரஹ்மான் குல், 42, நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக இயற்கை வளம் நிறைந்த மாகாணமாக பலுாசிஸ்தான் உள்ளது. அதன் இயற்கை எரிவாயு, தங்கம், தாமிரம் போன்ற வளங்களை சுரண்டும் பாக்., அரசு, உள்ளூர் மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதில்லை என்று கூறி பி.எல்.ஏ, எனப்படும் பலுாச் விடுதலைப் படையினர் போராடி வருகின்றனர்.
பலுாசிஸ்தானை தனிநாடாக அறிவிக்கவேண்டும் என்பதே அவர்களது கோரிக்கை. கடந்த, 2000ம் ஆண்டு முதல் இந்தப் படையினர் ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அந்தப் படையின் புதிய தளபதியாக, ரஹ்மான் குல் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர், பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் 19வது பிரன்டியர் போர்ஸ் ரெஜிமென்டில் கேப்டனாக பணியாற்றியவர்.
பாக்., ராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஒருவரை தலைமை தளபதியாக நியமித்திருப்பது, பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தந்திரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களை பி.எல்.ஏ., அமைப்பு அறிந்து கொள்ள உதவும் என கூறப்படுகிறது.