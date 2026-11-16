ஒரு லட்சம் ட்ரோன்கள் வாங்க துருக்கியுடன் பாக்., ஒப்பந்தம்
ஒரு லட்சம் ட்ரோன்கள் வாங்க துருக்கியுடன் பாக்., ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
இஸ்லாமாபாத்: துருக்கியிடமிருந்துரு ஒரு லட்சம் ட்ரோன்கள் எனப்படும் ஆளில்லா சிறிய விமானங்கள் உட்பட பல ராணுவ தளவாடங்களை வாங்குவதற்கு பாகிஸ்தான் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானுக்கும், மேற்காசிய நாடான துருக்கிக்கும் இடையே சமீபகாலமாக ராணுவ ஒத்துழைப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக துருக்கியின் முன்னணி பாதுகாப்பு நிறுவனமான 'பசிபிக் டெக்னாலஜி' உடன் பாகிஸ்தான் அரசு மூன்று ஆண்டு கால ராணுவ ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், 939 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு லட்சம் 'மெர்குட் எப்.பி.வி.,' ரக ட்ரோன்கள், 10 'அல்பின்' ரக ஆளில்லா ஹெலிகாப்டர்கள், 25 'டும்ருல்' மினி ஹெலிகாப்டர்கள் உள்ளிட்டவை வாங்கப்பட உள்ளன.
ராணுவ தளவாடங்களை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றின் விற்பனை, வினியோகம் மற்றும் பாகிஸ்தானிலேயே உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் அசெம்பிளி வசதிகளை நிறுவுவதற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்கிறது.
இந்த 'மெர்குட்' ட்ரோன் 8 கி.மீ. வரை செயல்படும் திறன் கொண்டதுடன், 30 நிமிடங்கள் வரை பறக்கும். 'அல்பின்' ஹெலிகாப்டர், எரிபொருள் உட்பட 200 கிலோ எடை வரை சுமந்து செல்லும்.
இந்த அதிநவீன கொள்முதல் துருக்கி உடனான ராணுவ உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு படி என, பாகிஸ்தான் தெரிவித்துள்ளது. முன்னதாக, கடந்த ஆண்டில், துருக்கியின் ஐந்தாம் தலைமுறை 'கான்' போர் விமானங்களை உற்பத்தி செய்ய இரு நாடுகளும் கூட்டு விமான உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.