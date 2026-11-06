பாகிஸ்தான் வெளிநாடுகளிடம் வாங்கிய கடன் 10 ஆண்டுகளில் இரு மடங்கானது
பாகிஸ்தான் வெளிநாடுகளிடம் வாங்கிய கடன் 10 ஆண்டுகளில் இரு மடங்கானது
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் வெளிநாட்டு கடன் கடந்த 2025 உடன் முடிவடைந்த 10 ஆண்டுகளில் இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளதாக உலக வங்கி கூறியுள்ளது.
‘சர்வதேச கடன் அறிக்கை – 2026’ல் பாகிஸ்தானின் கடன் பற்றி உலக வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது. அதில் கூறியுள்ளதாவது:
பாகிஸ்தானின் வெளிநாட்டு கடன் கடந்த 2015ல் 6.53 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், அது கடந்த 2025ல் இருமடங்காகி 12.84 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இது 96.70 சதவீதம் அதிகரிப்பாகும்.
பாகிஸ்தானுக்கு கடன் வழங்கிய நாடுகளில் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டிற்கு பாகிஸ்தான் 2.13 லட்சம் கோடி ரூபாயை திருப்பி செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இரண்டாவதாக உலக வங்கிக்கு 1.82 லட்சம் கோடியு ரூபாயும், மூன்றாவதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு 1.60 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனும் உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.