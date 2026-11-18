ஈரான் துணையோடு அதிபர் டிரம்ப்பை கொல்ல முயற்சி; பாகிஸ்தான் நாட்டவருக்கு 27 ஆண்டு சிறை
ஈரான் துணையோடு அதிபர் டிரம்ப்பை கொல்ல முயற்சி; பாகிஸ்தான் நாட்டவருக்கு 27 ஆண்டு சிறை
ADDED : நவ 18, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 18, 2026 10:35 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போரில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமெனி, ராணுவ தளபதி காசிம் சுலைமானி உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு பழி தீர்க்கும் விதமாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உள்பட முக்கிய தலைவர்களைக் கொல்ல ஈரான் முயற்சித்து வருகிறது.
ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகரக் காவல்படையின் துணையோடு, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஆசிப் மெர்ச்சன்ட் என்பவர், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பை கொல்லும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். இதற்காக, ஈரானிடம் அவர் உளவுப்பயிற்சிகளையும் பெற்றுள்ளார்.
கூலிப்படையினர் என நினைத்து மாறுவேடத்தில் இருந்த அமெரிக்க போலீஸ் அதிகாரிகளை சந்தித்த ஆசிப், அதிபர் டிரம்ப்பை கொல்ல ரூ.46 லட்சத்தை முன்பணமாக கொடுத்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மார்ச் மாதம் கூட்டாட்சி நடுவர் மன்றத்தால் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆசிப்பிற்கு, 27.5 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நியூயார்க்கின் புரூக்ளினில் உள்ள அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.