இந்தியாவை கடல்வழியாக தாக்க பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் பயிற்சி
இந்தியாவை கடல்வழியாக தாக்க பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் பயிற்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் ஸ்கூபா டைவிங் எனப்படும் கடலடியில் நீந்தும் தளங்களில் சுற்றுலா பயணியர் போல் வந்து கடல்வழி தாக்குதலுக்கான பயிற்சியில் லஷ்கர் பயங்கரவாதிகள் ஈடுபட்டுவருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் கராச்சிக்கு அருகில் உள்ள சார்னா தீவு சுற்றுலாவுக்கு பிரபலமானதாகும். இப்பகுதியில், லஷ்கர் இ தொய்பா பயங்கரவாதிகளின் ஒரு பிரிவான ‘லஷ்கர் தாவா’ பிரிவினர் சுற்றுலா பயணியரை போன்று கடல் வழி தாக்குதல் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக நம் உளவு துறைக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இது குறித்து நம் பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சார்னா தீவில் ஸ்கூபா டைவிங், நீருக்கடியில் சண்டையிடுதல் மற்றும் பிற நீருக்கடியிலான செயல்பாடுகள் குறித்து லஷ்கர் பயங்கரவாதிகளுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
இதற்கு முன் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள மங்க்லா அணை பகுதியிலும் இவர்கள் பயிற்சி பெற்றனர்.
கடந்த 2008ல் லஷ்கர் பயங்கரவாதிகள் கடல் வழியாக ஊடுருவி மும்பையை தாக்கினர். அதே தந்திரங்களை நவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் செயல்படுத்துவதே அவர்களது திட்டமாக உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.