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நமது நிருபர்
பிலிப்பைன்ஸ் விமானப்படையைச் சேர்ந்த இரண்டு எஸ்எப்-260 ரக விமானங்கள் நடுவானில் மோதிக்கொண்டன. அவை அந்நாட்டின் படங்காஸ் மாகாணத்தில் உள்ள பெர்னாண்டோ விமானப்படைத் தளத்தில் மோதி விபத்து சிக்கின. பயிற்சியின் போது விபத்து நடந்தது.
விமானிகள் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்துக்கான காரணம் என்பதைக் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். விசாரணை துவங்கப்பட்டு தீவிரமாக நடக்கிறது.
ராணுவ விமானங்கள் மோதி விபத்து; பிலிப்பைன்ஸில் விமானிகள் 4 பேர் பலி
ராணுவ விமானங்கள் மோதி விபத்து; பிலிப்பைன்ஸில் விமானிகள் 4 பேர் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 01:48 PM
ADDED : அக் 24, 2026 01:48 PM
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நமது நிருபர்
பிலிப்பைன்ஸ் விமானப்படையைச் சேர்ந்த இரண்டு எஸ்எப்-260 ரக விமானங்கள் நடுவானில் மோதிக்கொண்டன. அவை அந்நாட்டின் படங்காஸ் மாகாணத்தில் உள்ள பெர்னாண்டோ விமானப்படைத் தளத்தில் மோதி விபத்து சிக்கின. பயிற்சியின் போது விபத்து நடந்தது.
விமானிகள் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்துக்கான காரணம் என்பதைக் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். விசாரணை துவங்கப்பட்டு தீவிரமாக நடக்கிறது.