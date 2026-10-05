பெண் லேப் டெக்னீஷியன் பலியால் ரஷ்யாவில் பிளேக் நோய் பரவும் பீதி
பெண் லேப் டெக்னீஷியன் பலியால் ரஷ்யாவில் பிளேக் நோய் பரவும் பீதி
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 07:44 PM
மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் ஆராய்ச்சியின்போது சோதனைக்குழாய் உடைந்ததால், `பிளேக்' நோய்க் கிருமி தாக்கி, பெண் லேப் டெக்னீஷியன் பலியானார். இது வேகமாக பரவக் கூடிய வகையைச் சேர்ந்ததால், பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ரஷ்யாவின், சைபீரிய பிராந்தியத்தின், இர்குட்ஸ்க் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ளது, பிளேக் நோய்க்கு எதிரான ஆராய்ச்சி மையம். எலிகள் உள்ளிட்டவை மூலம் ஏற்படக்கூடியது பிளேக் நோய்க் கிருமி. இது மிகவும் வேகமாக பரவுவதுடன், உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணியாற்றிய தார்யா ஷிபிலோவா என்ற பெண் லேப் டெக்னீஷியன் எனப்படும் ஆய்வக தொழில்நுட்ப பணியாளர், கடந்த செப்., 25ம் தேதி பரிசோதனைக்காக மாதிரிகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக உயிருள்ள பாக்டீரியாக்கள் இருந்த டெஸ்ட் டியூப் ஒன்றை தவறுதலாக உடைத்து விட்டார்.
இதனால், மிகவும் ஆபத்தான மற்றும் உயிர்க்கொல்லியான நிமோனிக் பிளேக் தொற்று அவருக்குப் பரவியுள்ளது. கடுமையான நிமோனியா காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், கடந்த 1ம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இந்த வகை நோய்க் கிருமிகள் மிகவும் வேகமாக பரவக் கூடியது. இதையடுத்து, இர்குட்ஸ்க் பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஐந்து மருத்துவமனைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. அந்தப் பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்த 200-க்கும் மேற்பட்டோர் தனிமைபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பொது நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.