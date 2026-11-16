ராணுவ ஹெலிகாப்டர் காக்பிட்டில் அமர்ந்து பயணித்த போப் 14ம் லியோ: சமூக வலைதளங்களில் வைரல்
ராணுவ ஹெலிகாப்டர் காக்பிட்டில் அமர்ந்து பயணித்த போப் 14ம் லியோ: சமூக வலைதளங்களில் வைரல்
ADDED : நவ 16, 2026 07:16 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:16 AM
லிமா: தென் அமெரிக்க நாடான பெருவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள கத்தோலிக்க திருச்சபை தலைவர் போப் 14ம் லியோ, ராணுவ ஹெலிகாப்டரின் விமானி அறையில் (காக்பிட்) அமர்ந்து பயணித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தென் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள போப் 14ம் லியோ, தற்போது பெரு நாட்டில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வடக்கு பெருவில் உள்ள சிக்லாயோ நகரில் இருந்து, ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் வழியாக சாண்டா குரூஸ் டி சுச்சபாம்பா என்ற மலைக்கிராமத்திற்கு பெரு விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டரில் அவர் பயணம் செய்தார்.
பயணத்தின் போது, பயணிகள் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சென்ற போப், ஹெலிகாப்டரின் முன்பகுதியில் உள்ள விமானி அறைக்கு சென்றார். அங்கு விமானிகளுக்கு அருகில் உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்த அவர், அவர்களுடன் உற்சாகமாக உரையாடியதுடன், ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரின் இயற்கை அழகையும் ரசித்துப் பார்த்தார்.
முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அர்ஜென்டினாவின் பியூனஸ் அயர்ஸ் நகருக்கு விமானத்தில் சென்றபோதும், பிரான்ஸ் பயணத்தின் போதும் போப் 14ம் லியோ இதேபோல் விமானிகளின் அறைக்கு சென்று அவர்களுடன் உரையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.