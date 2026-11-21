UPDATED : நவ 21, 2026 09:00 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:00 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்திய அந்நாட்டு மத்திய வங்கியை சாடிய அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், குறைந்த வட்டி விகிதத்தால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதாக பாராட்டியுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கி, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் உயர்த்தியது. கடந்த 2023ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி உயர்த்தப்பட்டது. அதிபர் டிரம்பின் கடுமையான எதிர்ப்பையும் மீறி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. நாட்டின் பணவீக்கம், இரண்டு சதவீத இலக்கைத் தாண்டி இருப்பதால், அதைக் கட்டுப்படுத்த இந்த நடவடிக்கை அவசியம் என மத்திய ரிசர்வ் வங்கி தலைவர் கெவின் வார்ஷ் தெரிவித்திருந்தார்.
இதையடுத்து அமெரிக்க ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது:
அமெரிக்க மத்திய வங்கி, அரசியல் சார்புடன் இருப்பதால், வட்டி விகிதங்கள் மிகவும் அதிகமாக உள்ளன. நாட்டின் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும் போதெல்லாம், மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்துகிறது. இதனால் பணப்புழக்கம் குறைந்து, நாட்டின் பொருளாதாரம் சீரழிகிறது.
இந்தியாவைப் பாருங்கள், அங்கு வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக உள்ளன. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியும் ஏழு சதவீதமாக உள்ளது. நாமும் வட்டி விகிதங்களைக் குறைத்தால், 15 சதவீதம் முதல் 20 சதவீதம் வரை பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.