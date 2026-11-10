ஈரானுடனான போர் ராணுவ ரீதியாக முடிந்துவிட்டது; கத்தார் பிரதமரை சந்தித்த அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
ஈரானுடனான போர் ராணுவ ரீதியாக முடிந்துவிட்டது; கத்தார் பிரதமரை சந்தித்த அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
ADDED : நவ 10, 2026 06:47 AM
ADDED : நவ 10, 2026 06:47 AM
-நமது நிருபர்-
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே, எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக போர் நடக்கிறது. ஈரானில் உள்ள ஹார்முஸ் நீரிணையை, ஈரான் மூடியுள்ளதால், அவ்வழியே பெரும்பாலான நாடுகளுக்கு, கப்பல்கள் கச்சா எண்ணெய் எடுத்துச் செல்வது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக கத்தார், ஓமன் நாடுகளின் மத்தியஸ்தத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது
இந்த சூழலில், வெள்ளை மாளிகைக்கு வருகை தந்த கத்தார் பிரதமர் ஷேக் முகமது பின் அப்துல்ரஹ்மான் பின் ஜாசிம் அல் தானியை அதிபர் டிரம்ப் சந்தித்து பேசினார்.
பிறகு நிருபர்களிடம் டிரம்ப் கூறியதாவது: ஈரானுடனான போர் ராணுவ ரீதியாக முற்றிலுமாக முடிந்துவிட்டது. இஸ்லாமியக் குடியரசைப் பேரழிவுக்கு உள்ளாக்கி, உலகப் பொருளாதாரம் முழுவதும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திய குண்டுவீச்சை மீண்டும் துவங்க மாட்டோம்.
நாங்கள் தற்போதைய நிலையை அப்படியே தக்கவைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஈரான் தலை துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது. ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டத்தை செயலிழக்கச் செய்வதற்கான ஒரு நீண்டகாலத் தீர்வைக் காண இன்னும் முயன்று வருகிறோம், இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார்.
அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் துணை அதிபர் ஜே.டி. வேன்ஸ் ஆகியோருடன் ஆக்கப்பூர்வமான கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றதாக கத்தார் பிரதமர் ஷேக் அல்-தானி தெரிவித்தார்.
'பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்த போலிச் செய்திகளை உருவாக்குவதை அமெரிக்கா நிறுத்த வேண்டும்; ஈரான் மீண்டும் மீண்டும் முன்வைத்துள்ள ஏழு நிபந்தனைகளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கான நேரம் இது' என ஈரான் பாதுகாப்புக் கவுன்சில் தலைவர் மொஹ்சென் ரெஸாயி கூறினார்.