எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைத் தாக்காதீர்கள்; உக்ரைனுக்கு அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தல்
எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைத் தாக்காதீர்கள்; உக்ரைனுக்கு அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 11, 2026 07:58 AM
ADDED : அக் 11, 2026 07:58 AM
வாஷிங்டன்: ''நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள்; எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைத் தாக்காதீர்கள்; அது உலகளாவிய சிக்கலை உருவாக்கும்'' என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அமெரிக்காவின் டென்னசியில் உள்ள கிளார்க்ஸ்வில்லில் நடந்த தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் அதிபர் டிரம்ப் பேசியதாவது: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி இந்த போரை பலமுறை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்திருக்க முடியும், அவர் அதைச் செய்ய விரும்பவில்லை. இது மிகவும் கடினமான விஷயம்.
போர் துவங்கிய போது நான் அதிபராக இருந்திருந்தால் போர் துவங்கி இருக்காது. அதாவது தேர்தல் முறைகேடு செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் நான் அதிபராக இருந்திருப்பேன். இந்த போரை ஒருபோதும் துவங்காமல் தடுத்து இருப்பேன்.
அப்போது அமெரிக்க அதிபராக இருந்தவர், இந்த போரை தீர்த்து வைத்திருக்க முடியும். அவர் அதைச் செய்யவில்லை. எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை உக்ரைன் தாக்க கூடாது; அது உலகளாவிய சிக்கலை உருவாக்குகிறது.
உலகம் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும் டீசல் எரிபொருளில் பெரும் பகுதியை ரஷ்யாவே வழங்குகிறது. உக்ரைனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலான போருக்கு எந்தக் காரணமும் இல்லை. இரு தரப்பிலும் பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் பேசினார்.