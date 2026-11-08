இஸ்ரேலில் ஆட்சி அமைக்க வருமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு அழைப்பு: பிரதமர் நெதன்யாகு ஏமாற்றம்
இஸ்ரேலில் ஆட்சி அமைக்க வருமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு அழைப்பு: பிரதமர் நெதன்யாகு ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:44 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் புதிய திருப்பமாக, முன்னாள் ராணுவத் தளபதி காடி ஐசென்கோட், 66, புதிய ஆட்சி அமைக்க அதிபர் அழைப்பு விடுத்திருப்பது, பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலின், 120 இடங்களைக் கொண்ட பார்லிமென்டிற்கு, சமீபத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தல் முடிவில் தற்போதைய பிரதமர் நெதன்யாகு தலைமையிலான கூட்டணிக்கு 53 இடங்கள் மட்டுமே கிடைத்தன. முன்னாள் ராணுவத் தளபதியான ஐசென்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணி, 48 இடங்களை பெற்றது. அரபு கட்சிகளின் கூட்டணி, 19 இடங்களில் இடங்களிலும் வென்றன.
இதில், எந்த ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணிக்கும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் பெரும் குழப்பம் நீடித்தது.
தேர்தலில் முறைகேடு நடந்ததாக நெதன்யாகு குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அதை நிராகரித்த தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல் முடிவுகளை அதிபர் ஐசக் ஹெட்சோக்கிடம் ஒப்படைத்து. இதைத் தொடர்ந்து, அவர் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளுடன், கடந்த சில நாட்களாக தீவிர ஆலோசனைகளை நடத்தினார். அப்போது ஐசென்கோட்டுக்கு ஆதரவாக, 67 எம்.பி.,க்களும், நெதன்யாகுவை ஆதரித்து, 46 எம்.பி.,க்களும் பரிந்துரை செய்தனர்; 7 பேர் யாருக்கும் ஆதரவளிக்கவில்லை.
அதிக எம்.பி.,க்களின் ஆதரவு இருப்பதால், புதிய அரசை அமைக்குமாறு ஐசென்கோட்டை அதிபர் ஹெர்சாக் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அழைத்துள்ளார். கூட்டணி அரசை அமைப்பதற்கு ஐசென்கோட்டிற்கு, 28 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்பட்டால், மேலும் 14 நாட்கள் அவகாசம் நீட்டிக்கப்படலாம்.
ஐசென்கோட், 2022ல் அரசியலில் நுழைந்தார். இவரது 'யஷார்' கட்சி, நெதன்யாகுவுக்கு எதிரான கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டது. அதேசமயம், பிரதமர் பதவியை விட்டுக்கொடுக்க நெதன்யாகு தயாராக இல்லை. பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் அரபு கட்சிகளை நம்பி எந்த அரசும் அமையக்கூடாது என அவர் எச்சரித்துள்ளார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஐசென்கோட்டின் கட்சி, அரபு எம்.பி.,க்களை பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாக சித்தரிப்பதை நெதன்யாகு நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என கூறியுள்ளது.
ஐசென்கோட் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தவறினால், நெதன்யாகுவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். அதுவும் தோல்வியடைந்தால், 2027ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இஸ்ரேல் மீண்டும் பொதுத் தேர்தலை சந்திக்க நேரிடும்.