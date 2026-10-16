இளவரசர் வில்லியம் ஜாலி கிரிக்கெட்: கங்குலி, ரஹானே, லாரா பங்கேற்பு
இளவரசர் வில்லியம் ஜாலி கிரிக்கெட்: கங்குலி, ரஹானே, லாரா பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 10:25 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:36 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 10:25 AM ADDED : அக் 16, 2026 04:36 AM
லண்டன்: லண்டன் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் இளவரசர் வில்லியம், கங்குலி, ரஹானே, லாரா உள்ளிட்டோருடன் கிரிக்கெட் விளையாடினார்.
மும்பையில் வரும் நவம்பரில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கான 'எர்த்ஷாட்' பரிசு வழங்கும் விழா நடக்க உள்ளது. இதில் பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம்ஸ் இதில் பங்கேற்க உள்ளார்.
இதன் ஒரு பகுதியாக லண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு செல்லும் சாலையான 'தி மாலில்' இளவரசர் வில்லியம் ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளையாடினார். இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கங்குலி, ரஹானே, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் லாரா, இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆண்டர்சன், தற்போதைய கேப்டன் ஹாரி புரூக் உள்ளிட்டோர் விளையாடினர்.
கொல்கட்டா இளவரசர் என செல்லமாக அழைக்கப்படும் கங்குலி பந்துவீச, வில்லியம் விளாசினார். அடுத்து வில்லியம் பவுலிங் செய்ய, லாரா பேட்டிங் செய்தார். இதுகுறித்த வீடியோ வைரல் ஆனது. ஒரு ரசிகர் வெளியிட்ட செய்தியில்,' கொல்கட்டா இளவரசரை (கங்குலி) சந்தித்தது, அவருடன் விளையாடியதில், இளவரசர் வில்லியம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி,' என தெரிவித்துள்ளார்.