'இன்டர்நெட் வேகத்தை குறைப்பது டிரம்ப் தான்': உக்ரைன் புகாருக்கு எலான் மஸ்க் பதில்
'இன்டர்நெட் வேகத்தை குறைப்பது டிரம்ப் தான்': உக்ரைன் புகாருக்கு எலான் மஸ்க் பதில்
ADDED : அக் 15, 2026 10:10 PM
வாஷிங்டன்:கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன், தன் ராணுவத்துக்கு, அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க்கின், 'ஸ்பேஸ்எக்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 'ஸ்டார்ஷீல்ட்' செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு அமைப்பையே பயன்படுத்துகிறது.இது ராணுவம் மற்றும் உளவுத்துறைக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான தொழில்நுட்பமாகும்.
இந்நிலையில், தங்களுடைய ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்களை இயக்கப் பயன்படுத்தும் இன்டர்நெட் வேகம் குறைக்கப்பட்டதாக உக்ரைன் ராணுவம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
இதற்கு பதிலளித்து, எலான் மஸ்க், சமூக வலைதளத்தில், 'ஸ்டார்ஷீல்ட் அமைப்புகள் அமெரிக்க அரசால் முழுதுமாக சொந்தமாக்கப்பட்டு, கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
இதன் வேகம் மற்றும் பயன்பாடுகள் மீதான அனைத்து வரம்புகளும் அமெரிக்க ராணுவம் மற்றும் இறுதியில் அமெரிக்க அதிபராலேயே முடிவு செய்யப்படுகிறது' என, பதிவிட்டுள்ளார்.