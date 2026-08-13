ரூ. 28 ஆயிரம் கோடி சொத்துக்களை ஈரானுக்கு யு.ஏ.இ., அனுப்பியது: 2,000 கிலோ தங்கம், விமானங்கள் சென்றன
ரூ. 28 ஆயிரம் கோடி சொத்துக்களை ஈரானுக்கு யு.ஏ.இ., அனுப்பியது: 2,000 கிலோ தங்கம், விமானங்கள் சென்றன
UPDATED : ஆக 13, 2026 07:55 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
டெஹ்ரான்:முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 28 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை ஈரானுக்கு விடுவித்து அவற்றை யு.ஏ.இ., எனப்படும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அனுப்பி வைத்துள்ளது; தங்கம், விமானங்கள் இதில் அடங்கும்.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் பெரும் முட்டுக்கட்டை விழுந்துள்ளது. இந்தப் போரின்போது, யு.ஏ.இ., உள்ளிட்ட மேற்காசிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்கியது.
தங்கள் மீதான தாக்குதலை நிறுத்தும் வகையில், முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 28 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை விடுவித்து, ஈரானுக்கு யு.ஏ.இ., கடந்த ஜூன் மாதம் அனுப்பியிருந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 11 மற்றும் 12ம் தேதிகளில், மேலும், 28 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை விடுவித்து, விமானங்கள் வாயிலாக ஈரானுக்கு யு.ஏ.இ., அனுப்பி வைத்துள்ளது. இதில், 2.7 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 2,000 கிலோ தங்கம் உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
இதைத் தவிர, 15 பழைய பயணியர் விமானங்களையும் ஈரானுக்கு யு.ஏ.இ., வழங்கியுள்ளது. போர் மீண்டும் வெடித்தால், தங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தாமல் இருப்பதற்காக, முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சொத்துக்களை யு.ஏ.இ., விடுவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.