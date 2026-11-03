உக்ரைனில் ரஷ்யா குண்டுவீச்சு தாக்குதல்; 26 பேர் உயிரிழப்பு
உக்ரைனில் ரஷ்யா குண்டுவீச்சு தாக்குதல்; 26 பேர் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 03, 2026 08:05 AM
கீவ்: உக்ரைன் தெற்கு பகுதியில் ரஷ்யா குண்டுவீச்சு தாக்குதல் நடத்தியது. மனிதாபிமான உதவி வழங்கும் மையம் மற்றும் அருகில் இருந்த தங்குமிடம் ஆகியவை குறிவைக்கப்பட்டுள்ளது. தாக்குதலில் 26 பேர் உயிரிழந்தனர்.
ரஷ்யாவின் தாக்குதலுக்கு, உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், '' மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்கப்படும் இடமாகச் செயல்பட்டு வந்த ஒரு பள்ளி, இந்தத் தாக்குதலுக்கு இலக்கானது; அங்கு மக்கள் மனிதாபிமான உதவிகளைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தனர். முதல் வான்வழித் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, மக்கள் தஞ்சம் புகுந்திருந்த இடத்தையே குறிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பதற்றத்தை தணிக்க விரும்பவில்லை; பல படுகொலைகளையே ரஷ்யா திட்டமிடுகிறது. உலக நாடுகள் தரப்பிலிருந்து ஒரு பதில் கிடைக்க வேண்டும்; ரஷ்யாவிற்குத் தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்பட வேண்டும்; உக்ரைனுக்கு ஆதரவும் வழங்கப்பட வேண்டும். நாம் உயிர்களைக் காப்பாற்றியாக வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.