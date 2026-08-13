ஜப்பான் உரிமை கோரும் தீவுக்கு ரஷ்ய அதிபர் புடின் திடீர் பயணம்
ஜப்பான் உரிமை கோரும் தீவுக்கு ரஷ்ய அதிபர் புடின் திடீர் பயணம்
ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM
மாஸ்கோ, ஆக.14–
ஜப்பான் உரிமை கோரி வரும் குரில் தீவுகளுக்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் திடீர் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் உள்ள குரில் தீவுகளின் தெற்கே உள்ள இதுருப், குனாஷிர், ஷிகோடன் மற்றும் ஹபோமை ஆகிய நான்கு தீவுகளை, கிழக்காசிய நாடான ஜப்பான் தனக்கு சொந்தமானது என்று உரிமை கொண்டாடி வருகிறது.
ஆனால் இரண்டாம் உலகப் போரின் இறுதியில், சோவியத் யூனியனாக இருந்த தற்போதைய ரஷ்யா, இத்தீவுகளை கைப்பற்றியது.
அப்போதில் இருந்து ரஷ்யாவிற்கும், ஜப்பானுக்கும் இடையே, இந்த தீவுகள் குறித்த உரிமைப் பிரச்னை நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில் ரஷ்ய அதிபர் புடின், குரில் தீவுகளில் ஒன்றான இதுருப் தீவிற்கு நேற்று சென்று அங்குள்ள ஒரு மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை, மருத்துவமனை மற்றும் பள்ளிக்கூடம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
மேலும், அங்குள்ள உள்ளூர் மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த அவர், ரஷ்யாவின் சாகலின் மாகாண கவர்னரை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனைகளை நடத்தினார். அந்தத் தீவுக்கு செல்வதற்கு முன் சாகலின் தீவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரஷ்ய பசிபிக் கடற்படையின் கூட்டுப் போர் பயிற்சிகளை போர்க்கப்பலில் நின்றவாறு புடின் பார்வையிட்டார்.
பின்னர் போர்க்கப்பலில் உரையாற்றிய அவர், குரில் தீவுகள் ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமானவை என சர்வதேச ஆவணங்களில் தெளிவாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தீர்வு காண ரஷ்யா தயாராக இருந்தது. ஆனால் உக்ரைன் போருக்குப் பின், ரஷ்யா மீது ஜப்பான் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்ததால் எங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டோம், என குறிப்பிட்டார்.
புடினின் இந்த வருகையை ஜப்பான் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளது. இதுருப் தீவு உட்பட வடக்கு பிரதேசங்கள் வரலாற்று ரீதியாகவும், சர்வதேச சட்டங்களின் படியும் ஜப்பானுக்கு சொந்தமான பாரம்பரியமான நிலப்பகுதியாகும். அனுமதியின்றி ரஷ்ய அதிபர் வந்தது கண்டனத்துக்குரியது என ஜப்பான் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.