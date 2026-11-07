பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பராகுவே அதிபருக்கு வீட்டுக்காவல்
பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பராகுவே அதிபருக்கு வீட்டுக்காவல்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:49 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:44 PM
அசுன்சியோன்: பராகுவே நாட்டில், வங்கி ஊழல் விவகாரத்தால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அதிபர் சாண்டியாகோ பெனா, 47, அதிரடியாக வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
தென் அமெரிக்க நாடான பராகுவேயில் உள்ள முக்கிய வணிக வங்கிகளில் ஒன்றான, ‘யுனோ’ வங்கி, சமீபத்தில் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியது. அந்நாட்டில் 60 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானோர் கணக்கு வைத்திருந்த இந்த வங்கியில், போதிய ஆவணங்களின்றி முறைகேடாக கடன்கள் வழங்கப்பட்டதும், கடன்கள் சரியாக வசூலிக்கப்படாததாலும், முறையற்ற முதலீடுகளாலும் வங்கிக்கு வர வேண்டிய பணம் முழுமையாக முடங்கியது.
அரசு நிதியையும், ‘யுனோ’ வங்கியில் முறைகேடாகப் பயன்படுத்த அதிபர் சாண்டியாகோ பெனா உதவியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. வங்கி முடங்கியதால் கோடிக்கணக்கான மக்களின் சேமிப்புப் பணம் முடங்கியதுடன், நாடு முழுதும் போராட்டங்கள் வெடித்தன.
இதையடுத்து அதிபர் பெனா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். ஆனால் பார்லிமென்ட்டின் இரு சபைகளிலும் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சொந்தக் கட்சியின் அதிருப்தி உறுப்பினர்கள் இதை ஏற்க மறுத்து அதிபரை முறைப்படி பதவி நீக்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.
அவர் பதவி இழந்த சில நிமிடங்களிலேயே, ஊழல் மற்றும் மோசடிப் புகார்களின் அடிப்படையில் போலீசாரால் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டார். இதற்கிடையில், நாட்டின் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையைக் கருத்தில்கொண்டு, துணை அதிபராக இருந்த பெட்ரோ அலியானா புதிய இடைக்கால அதிபராக உடனடியாகப் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.