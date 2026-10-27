செர்பியாவில் தேர்தல் புரட்சியை தொடர்ந்து துாய்மை பணி
செர்பியாவில் தேர்தல் புரட்சியை தொடர்ந்து துாய்மை பணி
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
பெல்கிரேடு: செர்பியா பார்லிமென்டுக்கு நடந்த தேர்தலில் மாபெரும் வரலாற்று வெற்றியைத் தொடர்ந்து, `ஸ்டூடண்ட் லிஸ்ட்' என்ற மாணவர் அமைப்பினர், தலைநகர் பெல்கிரேடு முழுதும் குப்பைகளை அகற்றி, தீவிர துாய்மைப் பணிகள் ஈடுபட்டனர்.
ஐரோப்பிய நாடான செர்பியாவில் பார்லிமென்டுக்கு சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்தது. முன்னதாக அரசுக்கு எதிராக மாணவர் அமைப்பினர் நடத்திய போராட்டங்களால், பார்லிமென்டுக்கு முன்னதாகவே தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாயின. இதில், 14 ஆண்டுகள் அதிபராக இருந்த அலெக்சாண்டர் வூசிச்சின் செப்ரிய முற்போக்கு கட்சி தோல்வி அடைந்தது. ஸ்டூடண்ட் லிஸ்ட் எனப்படும் மாணவர் அமைப்பு வரலாற்று வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த அமைப்பின் சார்பில் யார் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், மாணவர் அமைப்பினர், பெல்கிரேடு முழுதும், நேற்று துாய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர். பொதுமக்களும் தாங்களாக முன்வந்து துாய்மைப் பணியில் பங்கேற்றனர்.
இது குறித்து மாணவர் அமைப்பினர் கூறுகையில், `இது சாதாரண துாய்மை பணி அல்ல; பல ஆண்டுகளாக எங்களுடைய உரிமைகளும் குரல்களும் நசுக்கப்பட்டுக் கிடந்த ஒடுக்குமுறையிலிருந்து நாங்கள் பெற்ற விடுதலையின் நறுமணம். இதுதான் உண்மையான சுதந்திரத்தின் வாசனை' என, உணர்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.