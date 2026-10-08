ஹவுதியின் தொடரும் தாக்குதலால் சவுதி விமான நிலையங்கள் சேதம்
ஹவுதியின் தொடரும் தாக்குதலால் சவுதி விமான நிலையங்கள் சேதம்
UPDATED : அக் 08, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM
UPDATED : அக் 08, 2026 09:17 PM ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM
கெய்ரோ: ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் தாக்குதல்களில், சவுதி அரேபியாவில் விமான நிலையங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால், விமான போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காசிய நாடான ஏமனின் அரசு படைக்கும், அந்நாட்டின் உள்நாட்டு பயங்கரவாத குழுவான ஹவுதிக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது.
ஏமன் அரசுக்கு சவுதி அரேபியாவும், ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கு ஈரானும் ஆதரவளித்து வருகின்றன.
ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதல் தற்போது தணிந்துள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக, ஏமன் கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளை ஹவுதி அமைப்பினர் கைப்பற்றி வருகின்றனர்.
அப்பகுதிகளை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஏமன் அரசுக்கு ஆதரவாக, சவுதி அரேபிய படைகளும் களமிறங்கின. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஏமனில் மட்டுமின்றி, சவுதி அரேபியாவிலும் தங்கள் தாக்குதல்களை ஹவுதி அமைப்பினர் விரிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளை குறிவைத்து, ஹவுதி அமைப்பினர் கடந்த சில நாட்களாக தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்; நேற்றும் இது தொடர்ந்தது.
குறிப்பாக, சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் பெருத்த சத்தங்களுடன், தொடர் குண்டு வெடிப்புகள் நடந்தன. இதில் ரியாத்தில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து விமான நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளதால், விமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.