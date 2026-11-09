வங்கதேசம் செல்ல பாஸ்போர்ட் கேட்டு ஷேக் ஹசீனா விண்ணப்பம்
வங்கதேசம் செல்ல பாஸ்போர்ட் கேட்டு ஷேக் ஹசீனா விண்ணப்பம்
UPDATED : நவ 09, 2026 07:14 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:36 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 07:14 PM ADDED : நவ 09, 2026 04:36 PM
டாகா:
வங்கதேசத்தில் பிரதமராக இருந்தவர் ஷேக் ஹசீனா. 2024 ல் மாணவர்கள் போராட்டம் காரணமாக பதவி விலகினார். அங்கிருந்து கிளம்பி இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்தார். தற்போது அவரை டில்லியில் ரகசியமான இடத்தில் பாதுகாப்புடன் வசித்து வருகிறார்.
சில வழக்குகளில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஹசீனாவை தங்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி, வங்கதேச அரசு கூறி வருகிறது. அடுத்த மாதம் வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஹசீனா கூறினார். எவ்வளவு தடை வந்தாலும் தனது முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் கூறினார்.
இந்நிலையில், நாடு திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, பாஸ்போர்ட் கேட்டு ஹசீனா விண்ணப்பித்துள்ளார். டில்லியில் உள்ள அந்நாட்டு தூதரகத்தில், அவரது வழக்கறிஞர்கள் விண்ணப்பம் செய்தனர். ஹசீனாவின் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், அவருக்கு புதிய பாஸ்போர்ட் விரைவாக வழங்கும்படி விண்ணப்பத்தில் கோரியுள்ளனர்.
மறுப்பு
இது தொடர்பாக வங்கதேச வெளியுறவு இணை அமைச்சர் ஹூமாயூன் கவூர் கூறியதாவது: ஹசீனாவுக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்குவது என்ற பேச்சுக்கேஇடமில்லை. இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் இடையே குற்றவாளிகளை நாடு கடத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் உள்ளது. ஹசீனாவை வங்கதேசத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். சாதாரணமானவர்களை போல் ஹசீனா வங்கதேசம் திரும்ப பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.