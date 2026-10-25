பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டன் பைனலில் சிந்து ஏமாற்றம்; கொரிய வீராங்கனையின் தொடரும் ஆதிக்கம்
பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டன் பைனலில் சிந்து ஏமாற்றம்; கொரிய வீராங்கனையின் தொடரும் ஆதிக்கம்
ADDED : அக் 25, 2026 09:19 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:19 PM
பாரிஸ்: பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டன் தொடர் பாரிசில் நடந்து வருகிறது. இதன் பைனலில் உலகின் நம்பர் ஒன் வீராங்கனையும், தென்கொரிய நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான அன் சே யங்கும், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்துவும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.
பரபரப்பாக நடந்த இந்தப் போட்டியின் முதல் செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இந்த முறை எப்படியும் வெற்றி பெறுவார் என்று ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், ஆட்டத்தின் போக்கோ தலைகீழாக மாறியது. அடுத்தடுத்த இரு செட்களையும் 11-21, 12-21 என்ற கணக்கில் அன் சே யங் கைப்பற்றி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
இதன்மூலம், 11வது முறையாக தென்கொரிய வீராங்கனையிடம் சிந்து வீழ்ந்தார். இவருக்கு எதிரான அனைத்து போட்டிகளிலும் தோல்வி என்ற மோசமான நிலையை சிந்து எதிர்கொண்டுள்ளார். இந்தாண்டில் மட்டும் 2 முறை மோதியுள்ளனர். சிங்கப்பூர் ஓபனின் காலிறுதியிலும், இந்தோனேசியா ஓபனின் 2வது சுற்றிலும் அன் ஷே யங்கே ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளார். தற்போது, பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டனையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.