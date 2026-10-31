வங்கதேசத்தில் மீண்டும் இந்தியாவுக்கு எதிராக முழக்கம்
வங்கதேசத்தில் மீண்டும் இந்தியாவுக்கு எதிராக முழக்கம்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:05 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:02 PM
டாக்கா: வங்கதேசத்தில், விலைவாசி உயர்வு, மின் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து நடந்த போராட்டத்தில், இந்தியாவுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில், சில மாதங்களாக எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் மின்வெட்டு நிலவி வருகிறது. இதனால், ஆடை உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன், உணவு பொருட்கள் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக, 21 லட்சம் மக்கள் வறுமையில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையிலான அரசை கண்டித்து, தேசிய குடிமக்கள் கட்சி சார்பில், டாக்காவில் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகம் முன் பேரணி நடந்தது. இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, ‘டில்லியா, டாக்காவா’ என்ற முழக்கத்தை கட்சி தலைவர்கள் எழுப்ப, கூடியிருந்தோர், ‘டாக்கா, டாக்கா’ என, பதிலளித்தனர். முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்த பின், இந்தியா – வங்கதேச உறவு சுமுகமாக இல்லை. அதைத் தொடர்ந்து நடந்த போராட்டங்களில் இந்தியாவுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டதோடு, ஹிந்துக்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.