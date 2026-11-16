பயங்கரவாதத்தை நிறுத்துங்கள் ஆப்கனுக்கு பாக்., `அட்வைஸ்'
பயங்கரவாதத்தை நிறுத்துங்கள் ஆப்கனுக்கு பாக்., `அட்வைஸ்'
UPDATED : நவ 16, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:32 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 08:35 PM ADDED : நவ 16, 2026 08:32 PM
இஸ்லாமாபாத்: அதிகரித்து வரும் பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்கு தங்கள் நாட்டில் இருந்து புகலிடம் அளிப்பதை தவிர்த்து, பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்களுக்கு தீர்வு காண்பதை ஆப்கானிஸ்தான் உறுதி செய்ய வேண்டும் என பாகிஸ்தான் வலியுறுத்தியுள்ளது.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானுக்கும், அதன் அண்டை நாடான ஆப்கானிஸ்தானும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை பிரச்னை இருந்து வருகிறது. சமீப காலமாக பாகிஸ்தானில் அதிகரித்து வரும் வன்முறைகளுக்கு ஆப்கனில் இருந்து செயல்படும் சில பயங்கரவாத அமைப்புகளே காரணம் என்றும், இதை ஆப்கனின் தலிபான் அரசு தடுக்க தவறி விட்டதாகவும் பாகிஸ்தான் குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது.
இதற்கிடையே, பாகிஸ்தான் மற்றும் அதை ஒட்டிய பிராந்தியத்தில் உள்ள அண்டை நாடுகளுடன் சமூகமான உறவை கடைபிடிக்கும் வகையில் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பு ஒன்று, 1985ல் நிறுவப்பட்டது.
இதில், பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், அஜர்பைஜான், தஜகிஸ்தான், ஈரான், துருக்கி, கஜகஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய 10 நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன.
இந்த அமைப்பின் இரண்டு நாள் கூட்டம் பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாதில் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. இந்தக் கூட்டத்தில், பாகிஸ்தானின் துணை பிரதமரும், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருமான இஷாக் தர் பேசியதாவது:
அமைதியான, வளமான மற்றும் நிலையான ஆப்கானிஸ்தானை பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது. வர்த்தகம், பொருளாதாரம் மற்றும் பிராந்திய இணைப்பு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்பட வேண்டுமென்றால், பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலை முழுதுமாக கட்டுப்படுத்து அவசியம் என பாகிஸ்தான் கருதுகிறது.
பிராந்திய பொருளாதார கூட்டாண்மைக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான சூழல் இன்றியமையாதது. இது ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, அதைச் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்கும் பயனளிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.