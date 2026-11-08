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டோக்கியோ: ஜப்பானின் மத்திய பகுதியில் இன்று அதிகாலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. கட்டடங்கள், வீடுகள் குலுங்கின. கடைகளின் கண்ணாடிகள் நொறுங்கி விழுந்தன. பீதியடைந்த மக்கள், வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் 22 பேர் காயமடைந்தனர்.
ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் 5.7 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சில சிறிய அதிர்வுகளும் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்த அய்ச்சி, ஹமமட்சு, யாமனாஷி, கிபு, கியோட்டோ, நாரா ஆகிய நகரங்களிலும் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக ஷிங்கன்சென் அதிவேக ரயில்கள் வேகம் குறைவாக இயக்கப்பட்டன.
ஜப்பானில் இன்று அதிகாலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்; 22 பேர் காயம்
ஜப்பானில் இன்று அதிகாலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்; 22 பேர் காயம்
ADDED : நவ 08, 2026 08:06 AM
ADDED : நவ 08, 2026 08:06 AM
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டோக்கியோ: ஜப்பானின் மத்திய பகுதியில் இன்று அதிகாலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. கட்டடங்கள், வீடுகள் குலுங்கின. கடைகளின் கண்ணாடிகள் நொறுங்கி விழுந்தன. பீதியடைந்த மக்கள், வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் 22 பேர் காயமடைந்தனர்.
ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் 5.7 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சில சிறிய அதிர்வுகளும் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்த அய்ச்சி, ஹமமட்சு, யாமனாஷி, கிபு, கியோட்டோ, நாரா ஆகிய நகரங்களிலும் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக ஷிங்கன்சென் அதிவேக ரயில்கள் வேகம் குறைவாக இயக்கப்பட்டன.