உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் நடந்த தற்கொலை தாக்குதலில் போலீசார் உட்பட 14 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் சுவாட் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் காபல் நகரில் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான பேரணி நடந்தது. போலீஸ் ஸ்டேசன் அருகே அவர்கள் கூடியிருந்த போது, பயங்கரவாதிகள் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தினர்.
இதில் போலீசார் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் காயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இதனால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
பாகிஸ்தானில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்: போலீஸ் உட்பட 14 பேர் உயிரிழப்பு
பாகிஸ்தானில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்: போலீஸ் உட்பட 14 பேர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 10:19 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 10:19 PM
அ நிறம் | அளவு
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் நடந்த தற்கொலை தாக்குதலில் போலீசார் உட்பட 14 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் சுவாட் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் காபல் நகரில் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான பேரணி நடந்தது. போலீஸ் ஸ்டேசன் அருகே அவர்கள் கூடியிருந்த போது, பயங்கரவாதிகள் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தினர்.
இதில் போலீசார் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் காயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இதனால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.