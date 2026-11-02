ஐரோப்பிய நாடுகளில் சைபர் தாக்குதல்: சூப்பர்மார்க்கெட்களில் சேவை பாதிப்பு
ஐரோப்பிய நாடுகளில் சைபர் தாக்குதல்: சூப்பர்மார்க்கெட்களில் சேவை பாதிப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 08:10 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:10 PM
சிறப்பு நிருபர்
கடந்த வாரம் பிரான்சில் உள்ள சுமார் 700 சூப்பர் மார்க்கெட்களில் ஊடுருவிய ஹேக்களர்கள், பிரிட்ஜ்களில் சைபர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதனால், அதில் இருந்த உணவு பொருட்கள் சூடாகி வீணாகின.
இந்நிலையில் சுவீடன், பெல்ஜியம் மற்றும் லக்சம்பர்க் நாடுகளில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்களில் சைபர் தாக்குதல் நடந்தது. நெதர்லாந்தை சேர்ந்த அஹோல்ட் டெல்ஹெய்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமாக பெல்ஜியம் மற்றும் லக்சம்பர்க் நாடுகளில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்களில் உள்ள பிரிட்ஜ்கள் சைபர் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது. இதனை அந்த நிறுவனமும் உறுதி செய்தது. சுவிடலில் உள்ள கூப் நிறுவனம், ஐசிஏ ஆகியவையும் இந்த தாக்குதலை உறுதி செய்தது. இன்னும் சில நிறுவனங்களும் இந்த தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டன. இதனை சரி செய்யும் பணிகளில் அந்த நிறுவனங்கள் உடனடியாக ஈடுபட்டன.
இதன் காரணமாக, ங்கு சேமித்து வைக்கப்பட்டு இருந்த இறைச்சி, பால் பொருட்கள் உள்ளிட்டப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த நிறுவனங்களுக்கு ரூ.4 கோடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது.