வங்கதேசத்தில் மீண்டும் பதற்றம்; ஊதிய உயர்வு கேட்டு ஜவுளி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் வெடித்தது வன்முறை
வங்கதேசத்தில் மீண்டும் பதற்றம்; ஊதிய உயர்வு கேட்டு ஜவுளி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் வெடித்தது வன்முறை
ADDED : நவ 01, 2026 06:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:30 PM
டாக்கா: சீனாவுக்கு அடுத்து உலகின் 2வது மிகப்பெரிய ஆடை ஏற்றுமதி நாடான வங்கதேசத்தில், 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் ஜவுளி துறையில் பணியாற்றுகின்றனர். இங்கிருந்து 150 நாடுகளுக்கு ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
வங்கதேசத்தில் ஜவுளி உற்பத்தி தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.9,500ல் இருந்து ரூ.23 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கக்கோரி, போராட்டம் வெடித்துள்ளது. உணவு, வீட்டு வாடகை, போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், ஊதிய உயர்வை வலியுறுத்தி வீதிகளில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
டாக்கா, காசிப்பூர், காளையகைர் உபாசிலா, கோனாபாரி, மிர்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதியில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. போக்குவரத்தை முடக்கினர். டாக்கா-தங்கைல் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்திருந்த காவல் மையத்திற்கு போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்தனர்.இதனால், பதற்றமான சூழல் நிலவியது. வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த ராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டனர்.
ஜவுளித்துறையினரின் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கையை பரிசீலிக்க 6 பேர் கொண்ட ஊதிய வாரியத்தை வங்கதேச அரசு நியமித்தது. போராட்டத்தை கைவிட்டு, ஊழியர்கள் மீண்டும் பணிக்கு திரும்புமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.