துபாய் விமானத்தில் நம் நாட்டு விமானியை ஓமன் விமானி கோடாரியால் தாக்கியது அம்பலம்
துபாய் விமானத்தில் நம் நாட்டு விமானியை ஓமன் விமானி கோடாரியால் தாக்கியது அம்பலம்
UPDATED : அக் 04, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 03, 2026 07:44 PM
UPDATED : அக் 04, 2026 04:05 PM ADDED : அக் 03, 2026 07:44 PM
அபுதாபி: துபாய் விமானத்தில் தாக்குதல் நடத்திய ஓமன் விமானியின் அடையாளம் வெளியிடப்பட்டதுடன், அவர் நடத்த முயற்சித்தது பயங்கரவாத சதிச்செயலே என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காகவே, விமானத்தின் அவசரகால பயன்பாட்டுக்காக வைத்திருந்த கோடாரியால், நம் நாட்டைச் சேர்ந்த விமானி கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சாரை தாக்கியது அம்பலமாகியுள்ளது.
மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாயில் இருந்து, மற்றொரு மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு, கடந்த செப்., 30ல் சென்ற, 'பிளை துபாய்' நிறுவனத்தின் விமானத்தை, அதன் துணை விமானி கடத்த முயன்றார். அதை தடுத்த, நம் நாட்டின் மஹாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்மிட் மச்சார், கடுமையாக தாக்கப்பட்டார். கடுமையாக காயமடைந்த நிலையிலும், 174 பயணியர் உட்பட, விமானத்தில் இருந்த 180 பேரின் உயிரை விமானி ஸ்மிட் மச்சார் காப்பாற்றியுள்ளார்.
அதிர்ச்சி
இந்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட துணை விமானி குறித்து எந்தத் தகவலும் வெளியிடப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில், சவுதி அரேபியா நடத்திய விசாரணையில் பல அதிர்ச்சிகரமாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ள தகவல்கள்: துணை விமானியின் பெயர் ஹமாம் அல் ஹம்மாமி, 29, என்பதும், இவர் மேற்காசிய நாடான ஓமனைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இவரது தந்தை ஓமனையும், தாய் மேற்காசிய நாடான சிரியாவையும் சேர்ந்தவர்கள்.
துணை விமானி ஹம்மாமி, ஓமனுக்கு வெளியே குறிப்பாக சிரியாவில் அதிக காலம் இருந்துள்ளார். அங்கு அவர் தீவிரவாத குழுக்களின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த, 2024ல் ஓமன் அரசின், 'ஓமன் ஏர்' நிறுவனத்தில் விமானியாக பயிற்சி முடித்துள்ளார். ஆனால், இவருடைய சமூகவலைதள கணக்குகளில், பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ஓமன் அரசு, இவர் விமானங்களை இயக்க தடை விதித்தது. அந்த நிறுவனத்தில் இருந்தும் கடந்தாண்டு, பிப்ரவரியில் வெளியேற்றப்பட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, ஓமனை விட்டு வெளியேறிய ஹம்மாமி, கடந்தாண்டு ஜூனில் 'ராயல் ஏர் மரோக்' நிறுவனத்தில் சிறிது காலம் பணி புரிந்த பின், எட்டு மாதங்களுக்கு முன் தான், பிளை துபாய் நிறுவனத்தில் சேர்ந்துள்ளார். தற்போதைய விமானக் கடத்தல் முயற்சிக்கு, ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு முன் அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில் இரு பதிவுகள் இடப்பட்டிருந்தன. அவை இரண்டும் பயங்கரவாதம் தொடர்பானவையாகும்.
திட்டம்
ஒசாமா பின் லேடனின் மறைவுக்கு பின் அல் - குவைதா அமைப்பை வழி நடத்திய பயங்கரவாதி அய்மன் அல் ஜவாஹிரி மற்றும் 2009ல் அமெரிக்காவில் நடந்த தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஒன்பது பேரை கொன்ற ஹுமாம் கலீல் அபு முலால் அல் பலாவியின் புகைப்படங்களுடன் கூடிய வீடியோ, அப்பதிவில் இருந்தன. கைது செய்யப்பட்டுள்ள, ஹம்மாமியிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
விமானத்தில் பயணம் செய்த பெரும்பாலான பயணியர் இஸ்ரேலியர்கள் என்பதால், விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை கைப்பற்றி, அதை வேண்டுமென்றே கீழே மோதி விபத்துக்குள்ளாக்கவோ அல்லது கட்டடங்கள் மீது மோதவோ இவர் திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதற்காகவே, அவசரகால தேவைக்காக விமானத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த கோடாரி மூலம், விமானி ஸ்மிட் மச்சாரை தாக்கியுள்ளார். இவ்வாறு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.