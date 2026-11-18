இஸ்ரேலில் முடிவுக்கு வருகிறது நெதன்யாகு ஆட்சி... பார்லிமென்டின் புதிய சபாநாயகர் தேர்வு
இஸ்ரேலில் முடிவுக்கு வருகிறது நெதன்யாகு ஆட்சி... பார்லிமென்டின் புதிய சபாநாயகர் தேர்வு
ADDED : நவ 18, 2026 09:28 AM
ADDED : நவ 18, 2026 09:28 AM
- நமது நிருபர் -
இஸ்ரேலில் கடந்த அக்டோபர் 27ம் தேதி நடந்த பார்லிமென்ட் தேர்தலில், நெதன்யாகுவின் வலதுசாரிக் கூட்டணி 53 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது. ஆட்சியமைக்கத் தேவையான 61 இடங்களை அக்கூட்டணி இழந்தது. இஸ்ரேல் அதிபர் புதிய கூட்டணி அரசை அமைப்பதற்கான அழைப்பை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காடி ஐசன்கோட்டுக்கு விடுத்துள்ளார்.
கூட்டணியை இறுதி செய்ய அவருக்கு இன்னும் ஐந்து வாரங்கள் வரை அவகாசம் உள்ளது. இந்த சூழலில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காடி ஐசன்கோட்டால் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்ட மத்தான் கஹானா இரண்டு அரபு அரசியல் கட்சிகளின் ஆதரவுகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். நெதன்யாகுவின் லிகுட் கட்சி சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் ஓபிர் காட்ஸ் 52 ஓட்டுக்களை மட்டுமே பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார்.
அரபுக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கஹானா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு நெதன்யாகு தரப்பு கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தது. இந்தப் பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட கஹானா, ''மிகுந்த மரியாதையுடன், நான் இப்போது இஸ்ரேல் நெசெட்டின் சபாநாயகர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்'' என்றார். இந்த முடிவை வரவேற்ற ஐசன்காட், இது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் துவக்கம் என கூறினார்.
சபாநாயகர் பதவியைக் கைப்பற்றியதன் மூலம் நாடாளுமன்றத்தின் செயல்பாடுகளை எதிர்க்கட்சிகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளன. இஸ்ரேலின் அரசியல் எதிர்க்கட்சிகள் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவைப் பிரதமர் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்ரேலில் நெதன்யாகு ஆட்சி முடிவுக்கு வருகிறது.