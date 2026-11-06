இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் பெயர் நவ. 8ல் வெளியாகிறது!
இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் பெயர் நவ. 8ல் வெளியாகிறது!
ADDED : நவ 06, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:39 PM
டெஹ்ரான்; இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் பெயர் நவ.8ம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே இஸ்ரேல் பார்லிமெண்ட் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி விட்டன. நெதன்யாகு கூட்டணிக்கு 53 இடங்கள், முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஐசென்காட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணிக்கு 48 இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. அரபு கட்சிகள் கூட்டணி 19 இடங்களை வென்றுள்ளன.
பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 61 இடங்களை (மொத்த இடங்கள் 120) எந்த கட்சியும் பெறவில்லை. அதிபர் ஹெர்சாக் உடனான சந்திப்பில் ஐசென்காட் ஆட்சி அமைக்க அரபு கட்சிகள் கூட்டணி ஆதரவளித்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் ஐசென்காட்டுக்கு ஆதரவை அளித்துள்ளனர்.
பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராக, பதவியேற்று ஆட்சியை அமைக்க போவது யார் என்பது நவ. 8ம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று அதிபர் ஹெர்சாக் அறிவித்து இருக்கிறார்.
தொலைக்காட்சி வழியாக இதை அறிவித்த ஹெர்சாக் ' ஆலோசனைகள் தெளிவாக இருக்கின்றன. தனிப்பட்ட முறையில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஞாயிறன்று பிரதமர் யார் என்று அறிவிக்கப்படும்' என்றார்.