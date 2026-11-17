தரையில் கிடந்த மூவர்ண கொடியை எடுத்து பாக்கெட்டில் வைத்த பிரதமர்
தரையில் கிடந்த மூவர்ண கொடியை எடுத்து பாக்கெட்டில் வைத்த பிரதமர்
UPDATED : நவ 17, 2026 09:37 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:32 PM
மணிலா: பிலிப்பைன்சில், ‘குவாட்’ அமைப்பின் தலைவர்கள் உச்சி மாநாட்டில் புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்வின் போது, தரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த நம் தேசியக் கொடி பதித்த அடையாள அட்டையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி குனிந்து எடுத்து தன் பாக்கெட்டில் வைத்தது, நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில், 49வது, ‘ஆசியான்’ கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடக்கிறது. இந்த மாநாட்டுக்கு இடையே, இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் அடங்கிய, ‘குவாட்’ அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நேற்று நடந்தது.
இந்த சந்திப்பில், பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பனீஸ், ஜப்பான் பிரதமர் சனே தகாய்ச்சி ஆகியோர் குழு புகைப்படம் எடுக்க மேடையில் நின்றனர். அப்போது, தலைவர்கள் நிற்க வேண்டிய இடத்தை குறிப்பதற்காக, தரையில் அந்தந்த நாடுகளின் தேசியக் கொடிகள் அச்சிடப்பட்ட சிறிய வெள்ளை நிற அட்டைகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.
மற்ற தலைவர்கள் தங்கள் இடத்தில் நின்ற போது, பிரதமர் மோடி மட்டும் குனிந்து தரையிலிருந்த நம் தேசியக் கொடி அட்டையை கையில் எடுத்து, தன் சட்டை பாக்கெட்டில் பத்திரமாக வைத்தார். அருகிலிருந்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பிடம், ‘‘நான் தேசியக்கொடியை தரையில் விட முடியாது,’’ என, பிரதமர் மோடி கூறினார். அதற்கு புன்னகையுடன் பதிலளித்த டிரம்ப், ‘‘அதை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்,’’ என்றார்.
முன்னதாக, 2023ல் தென் ஆப்ரிக்காவின் ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடந்த, ‘பிரிக்ஸ்’ உச்சி மாநாட்டின் போதும், மேடையில் நிற்கும் இடத்தை குறிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த தேசியக்கொடி ஸ்டிக்கரை பிரதமர் மோடி, இதே போல் எடுத்து தன் பாக்கெட்டில் வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.