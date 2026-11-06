பங்குச் சந்தை நிலை வருத்தமளிக்குது; அமெரிக்காவை மீண்டும் மகத்தான நாடாக்குவோம்; அதிபர் டிரம்ப்
பங்குச் சந்தை நிலை வருத்தமளிக்குது; அமெரிக்காவை மீண்டும் மகத்தான நாடாக்குவோம்; அதிபர் டிரம்ப்
ADDED : நவ 06, 2026 09:17 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:17 AM
-நமது நிருபர்-
அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தை படுமோசமான சரிவை சந்தித்துள்ளது. எலான் மஸ்கின் பங்குகளும் சரிந்துள்ளன. இவர் தான் டிரம்பின் கட்சிக்கு பெரிய நன்கொடையாளராக இருந்தார். டிரம்பின் ஆதரவாளர்களின் பங்குகளும் சரிந்துள்ளன. இதற்கு ஜனநாயக கட்சியினர் தான் காரணம் என அதிபர் டிரம்ப் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அவரது பதிவு: தேர்தல் முடிவுகளின் காரணமாக, பங்குச் சந்தை வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான நாட்களில் ஒன்றைச் சந்தித்தது. இதைப் பார்ப்பது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. முன்னெப்போதும் கண்டிராத ஒரு நிலையை எட்டுவதற்கு நாங்கள் பெரும் உழைப்பைச் செலவிட்டோம்.
இப்போது இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஓய்வூதிய முதலீடுகளின் மதிப்பு சரிந்துள்ளது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், இதற்கு குடியரசு கட்சி காரணமல்ல; ஜனநாயக கட்சி தான் காரணம். இருப்பினும், கவலைப்படாதீர்கள்; எப்படியாவது, நாம் முன்பை விட இன்னும் பெரியதாகவும் வலிமையாகவும் மாறுவோம். அமெரிக்காவை மீண்டும் மகத்தான நாடாக்குவோம். இவ்வாறு டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.