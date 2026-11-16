கருக்கலைப்பு செய்தோருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க பிரிட்டன் அரசு முடிவு
கருக்கலைப்பு செய்தோருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க பிரிட்டன் அரசு முடிவு
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
லண்டன்: பிரிட்டனில், ராணி விக்டோரியா காலத்து சட்டத்தின் கீழ், சட்டவிரோதமாக கருக்கலைப்பு செய்த வழக்குகளில் தண்டிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இன்று (நவ.,16) முதல் பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்படும் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது.
ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனில், 1861ம் ஆண்டின் மனிதர்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் சட்டம் மற்றும் 1929ம் ஆண்டின் சிசு பாதுகாப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் சட்டவிரோதமாக கருக்கலைப்பு செய்த பெண்கள் தண்டிக்கப்பட்டனர்.
குறிப்பாக 2023ல், 8 மாத கர்ப்பத்தை கலைத்த மூன்று குழந்தைகளின் தாய் ஒருவருக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடந்த ஆண்டு கருக்கலைப்பை குற்றமற்றதாக அறிவித்து அந்நாட்டு பார்லிமென்டில் சிறப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.
அதன்படி கருக்கலைப்பு செய்ததற்காக தண்டனை பெற்றவர்கள், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது விசாரணையை எதிர்கொண்டவர்களின் அனைத்துப் பெயர்களும் குற்றப் பதிவேடுகளிலிருந்து நீக்கப்படும், என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.