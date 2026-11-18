ஈரானுக்கு எதிரான போரில் காலாவதியான ஏவுகணைகளை பயன்படுத்திய அமெரிக்கா
ஈரானுக்கு எதிரான போரில் காலாவதியான ஏவுகணைகளை பயன்படுத்திய அமெரிக்கா
ADDED : நவ 18, 2026 10:49 PM
வாஷிங்டன்: மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்கா, கடந்த, பிப்.,ல் தொடர்ந்த மோதலால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டது. கடந்த, 2 மாதங்களாக நேரடி தாக்குதல்கள் ஏதும் நடக்கவில்லை.
அமெரிக்க கடற்படை செயலர் ஹூவாங் சாவோ, அமெரிக்க பார்லிமென்ட் குழுவிடம் நவம்பர் 17 ல் விளக்கமளித்தார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாக அமெரிக்க ஊடகம் வெளியிட்ட செய்தி:
காலாவதியானது என வகைப்படுத்தப்பட்ட ஏவுகணைகளை ஈரானுக்கு எதிரான போரில் கடற்படை பயன்படுத்தியது. காலாவதியான டோமாஹாக் ஏவுகணை பயன்படுத்தினோம்,'' என்றார். அதேநேரத்தில் எத்தனை ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது குறித்து அவர் விளக்கமளிக்கவில்லை.
ஈரானுக்கு எதிரான போர் துவங்கிய சிறிது நாட்களிலேயே ஆயுத பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது என தகவல் வெளியானது. இச்சூழ்நிலையில், காலாவதியான ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கடற்படை செயலர் கூறியது கவனம் பெறுகிறது.