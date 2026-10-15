ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும்; சொல்கிறார் டிரம்ப்
ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும்; சொல்கிறார் டிரம்ப்
ADDED : அக் 15, 2026 10:54 AM
ADDED : அக் 15, 2026 10:54 AM
வாஷிங்டன்: அர்ஷோனாவில் தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, அவர் பேசியதாவது; ஈரானுடனான போர் மிக விரைவில் முடிவுக்கு வரும். மோதல் முடிவுக்கு வந்தவுடன் சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விலை மிக வேகமாக குறையும். ஈரான் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அணு ஆயுதங்களைப் பெற அனுமதிக்கப்படாது.
ஈரான் அணு ஆயுதம் பெறுவதைத் தடுப்பதே அமெரிக்காவின் பிரதான நோக்கமாகும். அது வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது. ஈரானின் அடுத்தடுத்த தலைவர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், யாருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்பது தெரியவில்லை.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அமெரிக்கக் கடற்படையின் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. முன்பை விட தற்போது அதிக அளவிலான எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் அந்த வழியே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.