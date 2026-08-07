உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வசித்த 30 லட்சம் பேர் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேற்றம்; வெள்ளை மாளிகை அறிவிப்பு
உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வசித்த 30 லட்சம் பேர் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேற்றம்; வெள்ளை மாளிகை அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 05:47 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 05:47 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வசித்து வந்த 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்களை அதிபர் டிரம்ப் நிர்வாகம் வெளியேற்றி உள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை அறிவித்து உள்ளது.
அமெரிக்காவில் டிரம்ப் அதிபரான பின்னர், நிர்வாக ரீதியாக புதிய, புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறார். வெளிநாட்டவர்களின் குழந்தைகளுக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில்ன குடியுரிமை அளிக்க டிரம்ப் நிர்வாகம் தடை விதித்தது. ஆனால் இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் டிரம்ப் உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந் நிலையில், அமெரிக்காவில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வந்த 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் அந்நாட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு உள்ளனர் என்று வெள்ளை மாளிகை அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கை விவரம்;
குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு தண்டிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் இந்த வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் உள்ளனர். நாட்டை பாதுகாக்க, வெளிநாட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட கால அளவை கடந்தும் அவர்கள் இஙகே தங்குவதை தடுக்கவும் இப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
அரசு நிதியுதவி பெறும் திட்டங்களில் இருந்து ஆவணங்கள் இல்லாத புலம்பெயர்ந்தவர்கள் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் ஆவணமற்ற புலம்பெயர்ந்தோரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளது.