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வங்கதேசத்தில் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் சோகம்: நச்சுவாயு கசிவால் 8 பேர் மூச்சுத் திணறி பலி

வங்கதேசத்தில் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் சோகம்: நச்சுவாயு கசிவால் 8 பேர் மூச்சுத் திணறி பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 08:01 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:01 PM

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சிட்டகாங்: வங்கதேசத்தில் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் நச்சு வாயு கசிவு ஏற்பட்டது. இதில் 8 பேர் மூச்சுத் திணறி உயிரிழந்தனர்.

இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;

வங்கதேசத்தில் துறைமுக நகரமான சிட்டகாங்கில் கப்பல் உடைக்கும் தளம் உள்ளது. இங்கு திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவை கொண்டு செல்லும் பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பல் ஒன்றை உடைக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.

கப்பல் உடைக்கும் பணியின் போது அங்குள்ள ஒரு தளத்தில் உள்ள கலனில் இருந்து நச்சுவாயு வெளியேறியது. அதனை சுவாசித்த பலரும் அலறி உள்ளனர்.

அங்கு மற்ற பகுதிகளில் பணியாற்றிக் கொண்டு இருந்தவர்கள் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மேலும் தொழிலாளர்கள் 5 பேரை காணவில்லை. அவர்களை தேடும் பணியை அதிகாரிகள் முடுக்கி விட்டு உள்ளனர். இதுகுறித்து மூத்த போலீஸ் அதிகாரி அப்துல் குத்தூஸ் சவுத்ரி கூறியதாவது;

இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு கொண்டு செல்லப்பட்ட கப்பலை உடைக்கும் பணியின் போது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. பொதுவாக, உடைக்கும் பணியின் போது கலன்களில் எந்த வாயுவும் இருக்கக்கூடாது என்பது விதி. பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மீறப்பட்டு உள்ளதாக தெரிகிறது. விசாரணை நடக்கிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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