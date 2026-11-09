டிரம்ப்புக்கு ஜனநாயக கட்சியினர் செக்: ரூ.141 லட்சம் கோடி பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டை முடக்க முடிவு
டிரம்ப்புக்கு ஜனநாயக கட்சியினர் செக்: ரூ.141 லட்சம் கோடி பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டை முடக்க முடிவு
ADDED : நவ 09, 2026 08:11 AM
ADDED : நவ 09, 2026 08:11 AM
வாஷிங்டன்: மேற்காசியாவில் ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளுடனான போர் பதற்றம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்வைத்த ரூ.141 லட்சம் கோடி (1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டை முடக்குவதற்கு எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சியினர் தயாராகி வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் ஆகிய இரண்டு அவைகளிலும் ஜனநாயகக் கட்சியினர் ஆதிக்கம் பெற்றுள்ளதால், இந்த விவகாரத்தில் டிரம்பிற்கு கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
மெகா பட்ஜெட்:
மேற்காசியப் போரைக் காரணம் காட்டி அமெரிக்கப் படைகளை நவீனப்படுத்தவும், கோல்டன் டோம் ஏவுகணை தடுப்பு அரண் மற்றும் டிரம்ப் கிளாஸ் போர்க்கப்பல்கள் உள்ளிட்ட அதிநவீன திட்டங்களை நிறைவேற்றவும், ரூ.141 லட்சம் கோடி செலவில் புதிய பாதுகாப்பு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தை, டிரம்ப் நிர்வாகம் கொண்டுவந்தது. இந்த நிதியாண்டு பட்ஜெட்டை உடனடியாக நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் என வெள்ளை மாளிகை தீவிரம் காட்டியது.
முட்டுக்கட்டை போடும் எதிர்க்கட்சி:
செனட் அவையில் ஜனநாயகக் கட்சியினர் ஆரம்பத்திலிருந்தே இச்சட்டத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வந்தனர். தற்போது இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சியின் முக்கிய எம்.பி.,க்கள் பல இடங்களில் தோல்வியடைந்ததால், சொந்தக் கட்சி பலத்தை மட்டுமே நம்பி அவசரமாக இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதும் டிரம்ப் அரசுக்கு கைகூடாது.
தேர்தல் பின்னடைவைத் தொடர்ந்து, தன் முக்கிய ராணுவக் கனவுத் திட்டங்களுக்கான நிதி முடங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது, டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.