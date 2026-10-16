ஈரான் அணு உலைகளை தரைமட்டமாக்க டிரம்ப் திட்டம்: ராட்சத குண்டுகளை களமிறக்குது அமெரிக்கா
ஈரான் அணு உலைகளை தரைமட்டமாக்க டிரம்ப் திட்டம்: ராட்சத குண்டுகளை களமிறக்குது அமெரிக்கா
UPDATED : அக் 16, 2026 06:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 06:52 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 06:54 AM ADDED : அக் 16, 2026 06:52 AM
வாஷிங்டன்: ஈரானுடனான மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானின் முக்கிய அணுசக்தி தளங்கள் மற்றும் எரிசக்தி நிலையங்கள் மீது அமெரிக்காவின் ராட்சத ரக குண்டுகளை வீச அமெரிக்க ராணுவம் தீவிர திட்டங்களை வகுத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மெகா குண்டு:
அமெரிக்காவிடம் உள்ள ஆயுதங்களில், அணு ஆயுதம் இல்லாத, குண்டுகளிலேயே மிகவும் பெரிய ரக குண்டை கொண்டு ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளார். சுமார் 13,600 கிலோவுக்கும் அதிகமான எடை கொண்ட இந்த ராட்சத குண்டு, பெரிய நிலப்பரப்பையும் சுடுகாடாக்கும் தன்மை கொண்டது. இதற்கு முன் 2017ம் ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகளின் குகைப் பாதைகளை அழிக்க அமெரிக்கா இதனைப் பயன்படுத்தியது.
அதிபர் டிரம்ப் உத்தரவிட்டால், ஈரானின் முக்கிய ராணுவ தளங்கள் மட்டுமின்றி, எண்ணெய், எரிவாயு உள்ளிட்ட எரிசக்தி மையங்களையும், பிகாக்ஸ் மலையடிவாரத்தில் பூமிக்கடியில் அமைந்துள்ளதாகக் கருதப்படும் ரகசிய அணு உலைகளையும் குறிவைத்து இந்த குண்டுகள் வீசப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தேகம்:
இந்த 'மெகா குண்டு' பூமிக்குள் துளைத்துச் சென்று வெடிக்கும் 'பங்கர் பஸ்டர்' ரகம் கிடையாது. பரந்த நிலப்பரப்பைத் தரைமட்டமாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. மலையைக் குடைந்து பல அடுக்கு பாறைகளுக்கு அடியில் அமைந்துள்ள ஈரானின் அதிநவீன அணு தளங்களை இந்த குண்டால் அழிக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.
உயிரிழப்பு அபாயம்:
இத்தகைய சக்திவாய்ந்த குண்டுகள் மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள எரிசக்தி தளங்கள் மீது வீசப்பட்டால், அதிகஅளவிலான பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளதால் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.