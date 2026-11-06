ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வருகிறது; சொல்கிறார் அதிபர் டிரம்ப்
ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வருகிறது; சொல்கிறார் அதிபர் டிரம்ப்
ADDED : நவ 06, 2026 07:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:00 AM
வாஷிங்டன்: 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வரும் உக்ரைன்-ரஷ்யா போர் விரைவில் முடிவுக்கு வருகிறது என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ஓவல் அலுவலகத்தில் நிருபர்களிடம் டிரம்ப் கூறியதாவது: எங்கள் அனுமதியின்றி ஈரான் எதுவும் செய்வதில்லை; ஈரான் தனது அணுசக்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான எந்தவொரு செயலுக்கும் அமெரிக்காவின் ஒப்புதல் தேவைப்படும். அடுத்த ஓரிரு வாரங்களில் நாங்கள் பல விஷயங்களைச் செய்வோம். வரும் வாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படலாம். ரஷ்ய அதிபர் புடினின் சிறப்புத் தூதர் கிரில் டிமிட்ரியேவைச் சந்தித்தேன்.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஒரு உடன்பாடு எட்டப்படும்; இது ஒரு பெரிய ஒப்பந்தமாக இருக்கும். உக்ரைனைத் தாண்டி பல நாடுகள் ஈடுபடும். ஒருவேளை இது ஐரோப்பா முழுவதையும் கூட உள்ளடக்கி இருக்கலாம்; அழகான ஒப்பந்தமாக இருக்கும். அனைவரும் பெருமகிழ்ச்சி அடைவார்கள். ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் தீர்வு காண்பதற்கு இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியது. போர் விரைவில் முடிவுக்கு வருகிறது. இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறினார்.