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நமது நிருபர்
அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவில்லாமல் நீடித்து வருகிறது. ஈரான் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை முன்னெடுக்க அமெரிக்கா திட்டம் தீட்டி வருகிறது. இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு, ஈரான் மீது வான்வழித் தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
ஈரான் எதிராக போரை மீண்டும் துவங்க பரீசிலனை செய்து வரும் நிலையில், அதிபர் டிரம்ப் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவுடன் போனில் பேசினார். போர் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் துவங்குவது குறித்து டிரம்ப் மூத்த ராணுவ அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்ததாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், ஈரானுடனான தூதரகப் பேச்சுவார்த்தைகள் தடையின்றித் தொடர்வதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ கூறினார். அவர் ராணுவ நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து டிரம்ப் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
ஈரானுக்கு எதிரான போர்; இஸ்ரேல் பிரதமருடன் டிரம்ப் போனில் பேச்சு
ஈரானுக்கு எதிரான போர்; இஸ்ரேல் பிரதமருடன் டிரம்ப் போனில் பேச்சு
ADDED : நவ 01, 2026 08:45 AM
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நமது நிருபர்
அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவில்லாமல் நீடித்து வருகிறது. ஈரான் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை முன்னெடுக்க அமெரிக்கா திட்டம் தீட்டி வருகிறது. இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு, ஈரான் மீது வான்வழித் தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
ஈரான் எதிராக போரை மீண்டும் துவங்க பரீசிலனை செய்து வரும் நிலையில், அதிபர் டிரம்ப் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவுடன் போனில் பேசினார். போர் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் துவங்குவது குறித்து டிரம்ப் மூத்த ராணுவ அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்ததாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், ஈரானுடனான தூதரகப் பேச்சுவார்த்தைகள் தடையின்றித் தொடர்வதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ கூறினார். அவர் ராணுவ நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து டிரம்ப் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.